İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 26 gündür aralıksız devam ederken kentte 8 binden fazla masum insan can verdi. Refah Sınır Kapısı açıldı mı? Sorusu, bu kapsamda en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, Refah Sınır Kapısı açıldı mı? Refah Sınır Kapısı açık mı, kapalı mı?

Refah Sınır Kapısı açıldı mı? Sorusu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Mısır ve Gazze'yi birbirine bağlayan Refah Sınır Kapısı, Gazze'deki Filistinlilerin dünyaya açılan tek kapısı. Bu nedenle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında büyük rol oynuyor. Peki, Refah Sınır Kapısı açıldı mı? Refah Sınır Kapısı açık mı, kapalı mı?

REFAH SINIR KAPISI AÇILDI MI?

İsrail, Hamas ve Mısır, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın açılması için anlaşmaya vardı. Kapının açılmasıyla Gazze'deki yaralılar ambulanslarla Mısır'a sevk ediliyor. Mısır ve Gazze'yi birbirine bağlayan Refah Sınır Kapısı, Gazze'deki Filistinlilerin dünyaya açılan tek kapısı. ABD ve Katar'ın girişimiyle yapılan müzakerelerde yabancılar ve çifte pasaportlularla beraber sağlık durumu ağır olan Filistinliler de Mısır'a geçmesi planlandı. Sabah saatlerinde sınırın açılmasıyla bölgeye gelen ambulanslar yaralıları Mısır'a sevk etmeye başladı.