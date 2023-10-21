İsrail'in günlerdir bombardımana tuttuğu Gazze'ye insanı yardım için Refah Sınır Kapısı'nın durumu merak edilmekte ve bu kapsamda Refah Sınır Kapısı açıldı mı? Sorusu araştırılmakta. Peki, Refah Sınır Kapısı açıldı mı? Refah Sınır Kapısı açık mı, kapalı mı? Refah Sınır Kapısı'nda son durum ne?

Refah Sınır Kapısı açıldı mı? Refah Sınır Kapısı açık mı, kapalı mı? Refah Sınır Kapısı'nda son durum ne?

Refah Sınır Kapısı açıldı mı? Sorusu, İsrail'in 2 haftadır bombaladığı Gazze'de halk zor durumda olması nedeniyle merak edilmekte. İsrail'in tam ambargo uyguladığı Gazze'ye günlerdir su, yakıt, ilaç, elektrik ve gıda giremezken bugün Refah Sınır Kapısı'na dair araştırmalar sürmekte. Peki, Refah Sınır Kapısı açıldı mı? Refah Sınır Kapısı açık mı, kapalı mı? Refah Sınır Kapısı'nda son durum ne?

REFAH SINIR KAPISI AÇILDI MI?

İsrail'in günlerdir bombardımana tuttuğu Gazze'ye insanı yardım için Refah Sınır Kapısı açıldı. Ancak ilaç, tıbbi malzeme ve gıdanın bulunduğu 20 tırın geçişine izin verildi. Günlerdir aç susuz can çekişen Gazze halkı için sadece 20 tırın geçişine izin verilmesi yardımların yeterli olmayacağı konusunda endişe yarattı. Gazze'de yaşanan insanlık dramı sonrası dünya liderlerinin devreye girmesiyle bugün Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez yardım tırlarının geçişine izin verildi. İlaç, su, yakıt ve gıda malzemelerinden oluşan 20 tır, bugün Gazze'ye giriş yaptı.

DSÖ 300 BİN KİŞİLİK SAĞLIK MALZEMESİ GÖNDERDİ

Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bürosu, DSÖ'nün Gazze'ye 4 kamyonluk tıbbi malzeme gönderdiğini açıkladı. DSÖ Doğu Akdeniz Bürosu, Gazze'ye doğru yola çıkan 4 kamyonun içinde; 1200 kişilik travma tedavi tıbbi malzemesi, 235 kişilik travma çantaları, kronik hastalıklar için 1500 kişiye ilaç ve üç ay boyunca 300 bin kişiye yetecek temel sağlık malzemeleri bulunduğunu açıkladı.