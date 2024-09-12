ReeV Fancy ne kadar? ReeV Fancy (Reeder) elektrikli araç satışa çıktı mı? ReeV Fancy özellikleri neler? İlk teslimat ne zaman?

ReeV Fancy, yeni bir çevre dostu elektrikli araç olarak piyasaya sürüldü ve sektördeki diğer elektrikli araçlara kıyasla yenilikçi özellikleriyle öne çıkıyor. Bu aracın dikkat çekici yanları arasında gelişmiş batarya teknolojisi, uzun menzil ve modern tasarım bulunuyor. Araç, çevre dostu olmasının yanı sıra, şehir içi ulaşımda verimliliği artırmayı hedefliyor. Peki, ReeV Fancy ne kadar? ReeV Fancy elektrikli araç satışa çıktı mı? ReeV Fancy özellikleri neler? İlk teslimat ne zaman? İşte detaylar...

REEV FANCY NE KADAR?

Aracın fiyatlandırması, 40 bin TL ön ödeme ile yapılabilirken, peşin fiyatının 280 bin TL olarak belirlendiği açıklandı. 12 ay taksitte aylık 25 bin TL, 24 ay taksitte aylık 15 bin TL, ve 48 ay taksitte aylık 11.250 TL ödeme seçenekleri de mevcuttur.

REEV FANCY NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?