Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranına dair araştırmalar devam ediyor. Peki, Reeskont faiz oranı ne kadar oldu? Merkez Bankası reeskont faiz oranını yükseltti mi?

Reeskont faiz oranı ne kadar oldu? Merkez Bankası reeskont faiz oranını yükseltti mi?

Reeskont faiz oranı ne kadar oldu? Sorusu, özellikle gün içerisinde yer almakta olan haberlerin ardından birçok kişi tarafından merak edildi ve araştırılan konular arasında yer aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranına dair açıklamalarda bulundu. Peki, Reeskont faiz oranı ne kadar oldu? Merkez Bankası reeskont faiz oranını yükseltti mi?

REESKONT FAİZ ORANI NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 30,75'ten yüzde 35,75'e çıkardı. Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yüzde 31,75'ten yüzde 36,75'e yükseltildi.

AVANS İŞLEMLERİNDE FAİZ YILLIK YÜZDE 36,75

Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36,75 olarak belirlendi.

RESKONT FAİZLERİ NE KADARDI?

28 Eylül 2023 tarihinden bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 30,75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 31,75 olarak uygulanıyordu. Yeni faiz oranları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 35

Öte yandan Merkez Bankası geçtiğimiz hafta politika faizini 500 baz puan artırdı. Böylece faiz yüzde 35'e çıktı.