Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret'nın halka arzına onay verdi. Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret'nın halka arzının duyurulmasının ardından talep toplama tarihi ve REEDER kaç lot verir? Sorusu merak edilmekte. Peki, REEDER kaç lot verir? REEDER halka arz kişi başında ne kadar, kaç lot düşer?

REEDER kaç lot verir? Sorusu, Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret'nın halka arzına katılmak isteyen vatandaşlar başta olmak üzere birçok yatırımcı tarafından merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret'nın halka arzına onay vermesinin ardından yatırımcılar tarafından detaylar sorgulatılıyor. Peki, REEDER kaç lot verir? REEDER halka arz kişi başında ne kadar, kaç lot düşer?

REEDER KAÇ LOT VERİR?

Reeder halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar ilgili pazarlar üzerinden taletp toplama işlemlerine katılabilirler. Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret için son halka arz katılım sayıları göz önünde bulundurulduğunda kişi başı 60 lot ve civarında bir dağıtım gerçekleştirilmesi öngörülmekte. 60 lot talep oluşturmak için 558TL talep girişi yeterli olacaktır. Fakat bu durum katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda daha fazla lot talebinde bulunmanız garanti olacaktır.

REEDER HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Reeder halka arz katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşüne göre Reeder Teknoloji katılım endeksine uygun değildir.

REEDER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Reeder halka arz tarihleri: 13-14-15 Eylül.

REEDER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Reeder Teknoloji hissesi 9,30 TL'den halka arz olacak.

REEDER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arz 215.000.000 lot veriyor.