Halka arz takip eden vatandaşlar Reeder halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Reeder halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Arama motorlarında ise Reeder halka arzına kaç kişi katıldı? KAP Reeder halka arz sonuçları! Reeder halka arz kaç lot verdi? soruları aratıldı.

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REEDER HALKA ARZ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Reeder halka arzın 20-21 Eylül'de işlem görmesi bekleniyor.

REEDER HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Halka arz sonuçları KAP'ta şöyle yayınlandı:

"Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Reeder", veya "Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 13-14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 9,30 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 215.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 1.999.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, toplam 4.262.914 yatırımcıdan, halka arz edilen 215.000.000 TL nominal değerli payların 3,95 katına denk gelen 848.216.796 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,41 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 12,63 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

REEDER KAÇ LOT VERDİ?

Reeder halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar ilgili pazarlar üzerinden taletp toplama işlemlerine katılabilirler. Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret için son halka arz katılım sayıları göz önünde bulundurulduğunda kişi başı 60 lot ve civarında bir dağıtım gerçekleştirilmesi öngörülmekte. 60 lot talep oluşturmak için 558TL talep girişi yeterli olacaktır. Fakat bu durum katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda daha fazla lot talebinde bulunmanız garanti olacaktır.

REEDER HALKA ARZINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

4.262.914 kişi Reeder halka arzına katıldı.

REEDER HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Reeder halka arz katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşüne göre Reeder Teknoloji katılım endeksine uygun değildir.

REEDER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Reeder halka arz tarihleri: 13-14-15 Eylül.

REEDER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Reeder Teknoloji hissesi 9,30 TL'den halka arz olacak.