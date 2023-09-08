Reeder halka arz ne zaman? Reeder Teknoloji halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Reeder Teknoloji'nin halka arzına onay verdi. Reeder Teknoloji'nin halka arzı duyuruldu. Peki, Reeder halka arz ne zaman? Reeder Teknoloji halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? İşte detaylar…

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 7 Eylül 2023 tarihinde Reeder Teknoloji A.Ş. (ENRYA) halka arzına onay verdi. Yatırımlarını Reeder'dan yana yapmak isteyen yatırımcılar sıklıkla Reeder halka arz ne zaman? Reeder Teknoloji halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? Reeder halka arz ne zaman bitiyor? Sorularını soruyor. Yapılan açıklamalar ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. İşte detaylar…

REEDER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Reeder halka arz tarihleri: 13-14-15 Eylül.

REEDER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Reeder Teknoloji hissesi 9,30 TL'den halka arz olacak.

REEDER BORSA KODU NEDİR?

Reeder Teknoloji hissesinin sembolü henüz açıklanmadı.

REEDER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arz 215.000.000 lot veriyor.