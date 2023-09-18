Reeder halka arz ne zaman açıklanacak? Reeder halka arz sonuçları! Reeder kaç lot verdi?

Reeder'ın halka arz sonuçları açıklandı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Halka arza katılan kişi sayısı ve işlem zamanı merak konusu oldu. Peki, Reeder halka arz ne zaman açıklanacak? Reeder kaç lot verdi? İşte detaylar...

Reeder, 13- 15 Eylül tarihlerinde halka arz olmuştur. Vatandaşlar tarafından Reederne zaman işlem görecek araştırılmaktadır. Reederhalka arza kaç kişi katıldı merak konusu oldu. Halka arz tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Reederne zaman işlem görecek? Reeder halka arza kaç kişi katıldı? Detaylar haberimizde...

REEDER HALKA ARZ TARİHLERİ NE ZAMANDI?



Reeder, halka arz işlemleri 13-14-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

REEDER HALKA ARZ HİSSE KAÇ LOT?

Reeder halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar ilgili pazarlar üzerinden taletp toplama işlemlerine katılabilirler. Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret için son halka arz katılım sayıları göz önünde bulundurulduğunda kişi başı 60 lot ve civarında bir dağıtım gerçekleştirilmesi öngörülmekte. 60 lot talep oluşturmak için 558TL talep girişi yeterli olacaktır. Fakat bu durum katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda daha fazla lot talebinde bulunmanız garanti olacaktır.

REEDER HALKA ARZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Reeder halka arzın 20-21 Eylül tarihlerinde açıklanması bekleniyor.