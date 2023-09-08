Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Reeder Teknoloji'nin halka arzına onay verdi. Reeder Teknoloji'nin halka arzı duyuruldu. İslami hassasiyeti olan yatırımcılar Reeder halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusunu araştırdı. Peki, Reeder halka arz katılım endeksine uygun mu? Reeder halka arz katılım endeksi uygunluk durumu nedir?

Reeder halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Reeder Teknoloji'nin halka arzına onay vermesinin ardından yatırımcılar tarafından merak edilen sorular arasında yer aldı ve merak edildi. Yatırımcılar Reeder halka arzındaki detayları internet üzerinde araştırıyor. Peki, Reeder halka arz katılım endeksine uygun mu? Reeder halka arz katılım endeksi uygunluk durumu nedir?

REEDER HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Reeder halka arz katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile birlikte belli olacaktır. Halka arzlarda yer alan şirketlerin katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile netlik kazanmaktadır. Buna göre Reeder halka arz katılım endeksi uygunluk durum henüz açıklanmadı.

REEDER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Reeder halka arz tarihleri: 13-14-15 Eylül.

REEDER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Reeder Teknoloji hissesi 9,30 TL'den halka arz olacak.

REEDER BORSA KODU NEDİR?

Reeder Teknoloji hissesinin sembolü henüz açıklanmadı.

REEDER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arz 215.000.000 lot veriyor.