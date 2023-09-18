Halka arz takip eden vatandaşlar Reeder halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Reeder halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Arama motorlarında ise Reeder halka arz fiyatı ne kadar, kaç TL? Reeder halka arz sonuçları açıklandı mı? soruları aratıldı.

Reeder halka arz ne zaman borsada işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Reeder kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Reeder halka arz fiyatı ne kadar, kaç TL? Reeder halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularını merak ediyor. İşte Reeder alabileceğiniz bankalar!

REEDER HALKA ARZ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Reeder halka arzın 20-21 Eylül'de işlem görmesi bekleniyor.

REEDER KAÇ LOT VERİR?

Reeder halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar ilgili pazarlar üzerinden taletp toplama işlemlerine katılabilirler. Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret için son halka arz katılım sayıları göz önünde bulundurulduğunda kişi başı 60 lot ve civarında bir dağıtım gerçekleştirilmesi öngörülmekte. 60 lot talep oluşturmak için 558TL talep girişi yeterli olacaktır. Fakat bu durum katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda daha fazla lot talebinde bulunmanız garanti olacaktır.

REEDER HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Reeder halka arz katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşüne göre Reeder Teknoloji katılım endeksine uygun değildir.

REEDER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Reeder halka arz tarihleri: 13-14-15 Eylül.

REEDER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Reeder Teknoloji hissesi 9,30 TL'den halka arz olacak.