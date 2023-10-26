Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Reebok markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Reebok İsrail malı mı? Reebok hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

Reebok İsrail malı mı? Reebok hangi ülkenin, kimin markası?

Reebok İsrail malı mı? Reebok hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Reebok İsrail malı mı? Reebok hangi ülkenin, kimin markası?

Reebok HANGİ ÜLKENİN MALI?

Reebok International Limited eski adıyla Reebok, 1895 yılında Bolton'da İngiltere'de Joseph William Foster tarafından kurulmuş bir spor giyim markasıdır. Daha sonra Adidas tarafından satın alınmıştır.1998-2001 sezona kadar Beşiktaş'ın sponsorluğunu yapmıştır.