Beşiktaş'ın başarılı oyuncularından Nathan Redmond, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklama yaptı. Peki, Redmond gitti mi? Redmond Beşiktaş'tan ayrıldı mı?

REDMOND BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI MI?

Sezon başında takıma adapte olamayan fakat daha sonra Şenol Güneş'in gelmesiyle performansının üstüne koyan 29 yaşındaki başarılı futbolcu, siyah-beyazlı formayla 28 mücadelede 6 gol atarken 6 da asist kaydetti.

Başarılı futbolcu, yaptığı açıklamada, "Geldiğim ilk günden beri bana sadece sevgi ve destek gösterdiniz. Vodafone Park'taki akşamlar, derbi akşamları ve tüm diğer birlikte yaşadığımız anlarda zor dönemlerde de harika dönemlerde de siz her zaman en muhteşem ve en gürültülü desteği verdiniz ve benim sizlerin dünyadaki en iyi taraftarlar olduğunuzu fark etmemi sağladınız! Benim ve ailem için oraya geri dönmeyecek ve bu sene siyah beyaz formayı giymeyecek olmak zor bir karar ama orada sizlerle geçirdiğim bir sezon için ve birlikte oluşturduğumuz gerçekten özel anılar ve hikayemiz için hayat boyu sizlere şükran duyacağım. Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Size bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum. Bu bir elveda değil, bu bir "görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.