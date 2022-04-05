Reddit Place tekrar ne zaman açılacak? Reddit r/place SON DURUM! R Place tekrar açılacak mı?

Reddit r place ne zaman açılacak? Popüler sosyal medya sitesi Reddit'te tekrardan aktif olan Place adlı piksel boyama etkinliği, tüm dünyada oldukça fazla ilgi gördü. Kullanıcılar tarafından piksellerle boyanan Türk bayrağına zarar gelmemesi için yüzbinlerce kişi ekran başında nöbet tuttu. Peki, Reddit Place tekrar ne zaman açılacak? Reddit r/place SON DURUM! Reddit r place tekrar açılacak mı? Reddit r place final hali nasıl? Reddit r place tekrar olacak mı? İşte detaylar...

REDDİT R PLACE NEDİR?

Reddit R Place, 1 Nisan 2017'de başlayan ve 5 yıl sonra 1 Nisan 2022'de yeniden canlandırılan sosyal ağ sitesi Reddit'te barındırılan ortak bir proje ve sosyal deneydir. Deney, r/ adlı bir alt dizinde bulunan çevrimiçi bir tuvali içerir. Kayıtlı kullanıcıların 16 renk paletinden tek bir pikselin rengini değiştirerek düzenleyebileceği tuvaldir. Her piksel yerleştirildikten sonra, bir zamanlayıcı devreye giriyor ve kullanıcı 5 dakikada bir piksel rengi değiştirebiliyor.

2017 yılındaki denemede, oluşturulduktan yaklaşık 72 saat sonra 3 Nisan 2017'de Reddit yöneticileri tarafından sonlandırıldı. 1 milyondan fazla kullanıcı tuvali düzenleyerek toplamda yaklaşık 16 milyon karo yerleştirdi ve deneme sona erdiğinde 90.000'den fazla karo yerleştirildi. Kullanıcılar tuvali aktif olarak görüntüleyebiliyor veya düzenliyorlardı. Deney, Reddit'in çevrimiçi topluluklarının kültürünü ve bir bütün olarak İnternet kültürünü temsil etmesi nedeniyle takdir edildi.

28 Mart 2022'de Reddit, 1 Nisan 2022'den itibaren Place'in yeniden başlatıldığını duyurdu. 4 Nisan'da etkinlik sonra erdi.

REDDİT R PLACE TEKRAR BAŞLAYACAK MI?

Reddit r place 4 Nisan'da sona erdi. 3. kez ne zaman başlayacağı ile ilgili bir açıklama veya bilgi bulunmamakta. Ancak tekrardan 5 yıl aradan sonra başlatılırsa 1 Nisan 2027 tarihinde reddit place'in tekrar açılacağı tahmin edilmekte. Reddit kullanıcıları tarafından r/Place'in 1 Nisan 2023'te tekrar açılabileceği şeklinde yorumlar da yapılmaktadır.

REDDİT R PLACE'TE NELER OLDU?

Reddit Place etkinliğinde Twitch yayıncıları arasında bayrak kavgaları oldu. Anlık olarak 100 bin kişiden fazla izlenen başta Elraenn olmak üzere birçok Türk Twitch yayıncısı ve toplulukları tarafından oluşturulan Türk bayrağına birçok kez farklı ulustan kullanıcılar saldırı düzenledi. Türk bayrağının üzerini farklı renklerle boyayarak bayrağı tablodan silmek için uğraştılar ancak, çabaları sonuç vermedi.

TÜM GÜN BOYUNCA NÖBET TUTTULAR

Türk bayrağının üzerini farklı renklerle boyayarak bayrağı silmek isteyen farklı ulustaki kullanıcıları defetmek için yüz binlerce Türk kullanıcısı bayrağa zarar gelmemesi için gece ve gündüz boyunca nöbet tuttu.

REDDİT R PLACE FİNAL

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