Sosyal medya platformu Reddit'te sorun ile karşılaşan kullanıcılar Reddit'e ne oldu, çöktü mü merak ettiler. Peki, Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var? Reddit neden yavaş, videolar neden açılmıyor?

Reddit çöktü mü? Sosyal medya platformu Reddit'te sorun ile karşılaşan kullanıcılar Reddit'e ne oldu, çöktü mü merak ettiler. Peki, Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var? Reddit neden yavaş, videolar neden açılmıyor? İşte detaylar...

REDDİT ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector verilerine göre sosyal medya platformu Reddit'te gün içerisinde kesintiler yaşandığı ve Reddit kullanıcılarının da bu durumu raporladığı gözükmektedir.

En çok bildirilen sorunlar

100% İnternet sitesi

REDDİT NEDİR?

Reddit, bir Amerikan sosyal haber, tartışma sitesidir. Siteye kayıtlı kullanıcılar bağlantı, metin, fotoğraf, anket ve video içerebilen gönderiler paylaşabilir, diğer kullanıcılar da bu gönderileri oylayarak gönderinin sayfada üste çıkmasını veya alta inmesini sağlayabilirler.