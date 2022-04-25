Reddi miras ne demek? Reddi miras anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Reddi miras kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Reddi miras anlamı ne? Reddi miras ne demek?

REDDİ MİRAS NE DEMEK?

Reddi miras; miras bırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölenin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi olarak tanımlanabilir.

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