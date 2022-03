Yeni şarkısını çıkartan Red Velvet grubu hangi ülkenindir, grupta kaç kişi vardır gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Peki, Red Velvet üyeleri kimlerdir? Red Velvet grup üyelerinin isimleri nedir? Red Velvet kaç kişi, hangi ülkenin müzik grubudur? Red Velvet ne demek? Red Velvet anlamı nedir? Red Velvet üyeleri adları nelerdir?

RED VELVET NEDİR?

Red Velvet S.M. Entertainment tarafından 2014'te oluşturulan bir Güney Koreli kız grubudur. Seulgi, Irene, Wendy ve Joy olmak üzere dört kişiyle çıkış yapan grup, 10 Mart 2015 tarihinde Yeri adlı yeni üyenin katılımıyla beş üyeli bir grup olmuştur.

Grubun adı konseptlerindeki iki farklı imajı simgeler. "Red" grubun daha canlı ve cesur, "Velvet" ise grubun daha zarif ve narin yanını simgeler. Teklilerinden "Happiness", "Ice Cream Cake" ve "Dumb Dumb" Red konseptinden, "Be Natural", "Automatic" ve "One of These Nights" adlı şarkıları Velvet konseptindendir.

RED VELVET ÜYELERİ KİMLERDİR?

Red Velvet grubu üyeleri:

- Irene

- Seulgi

- Wendy

- Joy

- Yeri

Üyelerin tam isimleri ve yaşları şöyle:

Irene : Bae Joo-hyun : 29 Mart 1991 (30 yaşında)

Bae Joo-hyun : 29 Mart 1991 (30 yaşında) Seulgi : Kang Seul-gi : 10 Şubat 1994 (28 yaşında)

Kang Seul-gi : 10 Şubat 1994 (28 yaşında) Wendy : Son Seung-hwan : 21 Şubat 1994 (28 yaşında)

Son Seung-hwan : 21 Şubat 1994 (28 yaşında) Joy : Park Soo-young : 3 Eylül 1996 (25 yaşında)

Park Soo-young : 3 Eylül 1996 (25 yaşında) Yeri : Kim Ye-rim : 5 Mart 1999 (20 yaşında)

Diskografi

The Red (2015)

Perfect Velvet (2017)

Konser Turları

SM Town

SM Town Live World Tour IV (2014–2015)

SM Town Live World Tour V (2016)

Best Of Best

Best Of Best in Guangzhou (Kasım 16, 2014)

Best Of Best in the Pilipinler (Nisan 12, 2015)

KCON

KCON '15: Los Angeles, Californiya (Ağustos 2, 2015)

RED VELVET KARİYERLERİ

Çıkış yapmadan önce

Red Velvet'in dört üyesinden üçü, önceden S.M. Entertainment'ın S.M Rookies grubunun bir parçasıydı. Ajansa ilk katılan kişi olan Seulgi, seçmeler yoluyla 2007'de şirkete girdi. Irene, şirkete giren sonraki kişi, 2009'da katıldı. Wendy, 'SM Global Audition' seçmeleriyle şirkete 2012 yılında Kanada'da katıldı. Önceden S.M Rookies'in bir parçası olmayan Joy, 2012 yılında Seul'da 'SM Global Audition' seçmelerine katıldı.

2014 Temmuz'unda S.M Entertainment'ın bir sonraki ay S.M. Rookies'den Irene, Seulgi ve Wendy'i bir grup olarak çıkış yaptıracağı söylentisi yayıldı. Daha sonra gruba Joy'da katılarak çıkış yaptılar. Red Velvet, SM Entertainment'ın f(x)'in çıkışından beş yıl sonra çıkarttığı ilk kız grubudur.

2014: Çıkış ve Happiness

Red Velvet, 27 Temmuz 2014'te çıkış şarkıları olan "Happiness"in teaser videosunu yayınladı. "Happiness"in müzik videosu 1 Ağustos 2014'te çıktı, ve aynı gün müzik programı olan Music Bank'te sahne aldılar.

"Happiness" Güney Kore'nin müzik portallarında 4 Ağustos 2014'te yayınlandı.

Tartışma

"Happiness" müzik videosundan hemen sonra, Japon medyası resimlerin Hiroshima ve Nagasaki'nin bombalanmasını referans ettiğini, üstelik 11 Eylül'deki saldırı trajedisinin videoda görüldüğünü bildirdi. SM Entertainment raporlara cevap olarak, "Yönetmeni sorguladıktan sonra, onun resimlerin kolajı için çok az kaynak kullandığını ve bunun arkasında bir niyet olmadığını bulduk." diye yanıt verdi.

Temsilci, "SM gibi önceden bunu görmek mümkün değildi, yanlış anlaşılma olmasın diye malzemeleri kaldıracağız. Bunun gibi şeylerin gelecekte olmasına izin vermeyeceğimizden emin olacağız." diye ekledi.

2015: Yeni üye Yeri, Ice Cream Cake ve The Red

11 Mart 2015'te eski SM Rookies üyesi Yeri'nin resmi olarak artık grubun bir parçası olduğu söylendi. 15 Mart'ta grup ilk mini albümleri Ice Cream Cake'i yayınladı. Grup iki tekli ile albüm tanıtımını yaptı. Bu tekliler "Automatic" ve "Ice Cream Cake" oldu. Albüm, Hanteo Chart'ta 2015'in ilk yarısında en çok satan kız grubu albümü oldu.

Grubun ilk tam albümü The Red, 9 Eylül 2015'te yayınlandı. Albümün ana şarkısı "Dumb Dumb"dı. Albüm oldukça olumlu yorumlar aldı. Albüm Billboard's World Albums ve South Korea's Gaon Album listelerinde bir numaraya ulaştı. Ayrıca Billboard'ın yapmış olduğu "2015'in En İyi 10 K-pop Albümü" listesinde de yer aldı.

2016: The Velvet ,Russian Roulette ve Rookie

Red Velvet'in ikinci mini albümü The Velvet'in 16 Mart 2016'da yayınlanacağı söylendi ancak söylendiği saatten on dakika önce SM Entertainment albümün ve müzik videosunun yayın tarihinin ileri alındığını duyurdu. Albüm ve ana şarkısı "One of These Nights" 17 Mart 2016'da yayınlandı.

SM Entertainment tarafından Red Velvet'in 7 Eylül 2016 tarihinde Russian Roulette ile geri dönüş yaptılar.

SM Entertainment tarafından 31 Ocak 2017 tarihinde 6 parçadan oluşan Rookie albümü ile geri dönüş yaptılar.

Haberler.com - Gündem