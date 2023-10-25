Red Bull İsrail malı mı? Red Bull hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Red Bull İsrail malı mı? Red Bull hangi ülkenin, kimin markası?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Red Bull markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Red Bull İsrail malı mı? Red Bull hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

RED BULL HANGİ ÜLKENİN MALI?

Red Bull, Red Bull GmbH tarafından sunulan enerji içeceği markasıdır. Tayland'daki bir enerji içeceğinin Avrupalı damak tadına uyarlanması ile oluşturulmuş Avusturyalı içecek ve aynı marka altında sportif organizasyonlar düzenleyen firmadır. Red Bull, senede 7,5 milyar kutu satışıyla (2019) enerji içecekleri arasında en yüksek pazar payına sahiptir.

Avusturyalı girişimci Dietrich Mateschitz, ilk olarak Tayland'da Chaleo Yoovidhya tarafından tanıtılan Krating Daeng adlı mevcut bir enerji içeceğinden ilham aldı. Tay dilinde "daeng" kırmızı anlamına gelir ve "krating" (İngilizcede gaur veya Hint bizonu olarak bilinir) Hint altkıtasına özgü büyük bir vahşi sığır türüdür. Red Bull projesi 1984 ve 1987 arasındaki özenli çalışmalardan hızla yükselen ve şu anda dünyanın önde gelen enerji içeceklerinin arasındadır. Sloganları "Red Bull bedeni ve zihni canlandırır." ve "Red Bull kanatlandırııır!" dır. Türkiye'de 250mL, 355mL ve 473mL'lik kutularda satılmaktadır. Kutu üzerinde de belirtildiği üzere alkolle birlikte karıştırılarak veya beraber tüketilmemesi gerekir. Yine ticari ambalajı üzerinde özellikle çocuklar, 18 yaş altı kişiler, yüksek tansiyonu olanlar, diyabetikler, gebe ve emzikli kadınlar, metabolizması kafeine duyarlı olanlar tarafından tüketilmesi açıkça önerilmemektedir. Üretici, ayrıca ürünün günlük 500ml'den fazla tüketilmesini önermemektedir. Tüketicinin bu önerilere uymaması durumunda vücutta dehidrasyona, hassas bünyelerde ise kalp krizine kadar yol açabilen sorunlara sebep olabilir.