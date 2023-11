Red Bull hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Red Bull hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Red Bull markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Red Bull hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

RED BULL HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Üretici : Red Bull GmbH

Köken : Avusturya

Red Bull, Red Bull GmbH tarafından sunulan enerji içeceği markasıdır. Tayland'daki bir enerji içeceğinin Avrupalı damak tadına uyarlanması ile oluşturulmuş Avusturyalı içecek ve aynı marka altında sportif organizasyonlar düzenleyen firmadır. Red Bull, senede 7,5 milyar kutu satışıyla (2019) enerji içecekleri arasında en yüksek pazar payına sahiptir.

Avusturyalı girişimci Dietrich Mateschitz, ilk olarak Tayland'da Chaleo Yoovidhya tarafından tanıtılan Krating Daeng adlı mevcut bir enerji içeceğinden ilham aldı. Tay dilinde "daeng" kırmızı anlamına gelir ve "krating" (İngilizcede gaur veya Hint bizonu olarak bilinir) Hint altkıtasına özgü büyük bir vahşi sığır türüdür. Red Bull projesi 1984 ve 1987 arasındaki özenli çalışmalardan hızla yükselen ve şu anda dünyanın önde gelen enerji içeceklerinin arasındadır. Sloganları "Red Bull bedeni ve zihni canlandırır." ve "Red Bull kanatlandırııır!" dır. Türkiye'de 250mL, 355mL ve 473mL'lik kutularda satılmaktadır. Kutu üzerinde de belirtildiği üzere alkolle birlikte karıştırılarak veya beraber tüketilmemesi gerekir. Yine ticari ambalajı üzerinde özellikle çocuklar, 18 yaş altı kişiler, yüksek tansiyonu olanlar, diyabetikler, gebe ve emzikli kadınlar, metabolizması kafeine duyarlı olanlar tarafından tüketilmesi açıkça önerilmemektedir. Üretici, ayrıca ürünün günlük 500ml'den fazla tüketilmesini önermemektedir. Tüketicinin bu önerilere uymaması durumunda vücutta dehidrasyona, hassas bünyelerde ise kalp krizine kadar yol açabilen sorunlara sebep olabilir.

Avusturya'daki popülerlikleri durmadan yükselirken, satışlarındaki en büyük patlama uluslararası alana açılmayla gerçekleşti. İçecekleri ilk kez Almanya tarafından 1994'te onaylandı. 1997 ise Amerika, Avustralya ve Güneydoğu Asya gibi denizaşırı genişleme sürecinden geçti. Japon pazarına ise 2006'da girildi.

Firmanın Formula 1 başta olmak üzere motor sporları dünyasında sayısız sponsorlukları (Red Bull Racing, Scuderia AlphaTauri), RB Leipzig, FC Red Bull Salzburg, FC Liefering, Red Bull Bragantino, New York Red Bulls futbol kulübleri, Red Bull Air Race, Red Bull Cliff Diving World Series, Crashed Ice adında akrobasi ağırlıklı uçak yarışı organizasyonu, Red Bull Local Hero Tour isminde bir kaykay yarışması, Red Bull Uçuş Günü adında eğlence amaçlı uçuş yarışmaları, Art of Can adıyla sanat ve yaratıcılık alanında düzenlenen yarışması, Red Bull Records gibi sayısız etkinliğe sahiptir.

Dietrich Mateschitz, yeni markası için amblemi yaratırken, orijinal Krating Daeng'in amblemini kaldırmama kararı aldı. Adı İngilizceye çevirerek sakladı. Yani Red Bull imajı, Krating Daeng kurumsal benliğinin neredeyse eksiksiz bir kopyası.