Rechta Marga tarifi! MasterChef Rechta Marga nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Rechta Marga hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Rechta Marga hazırladı. Peki, Rechta Marga nedir? Rechta Marga nasıl yapılır? Rechta Marga nedir?

Cezayirmutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Rechta Marga ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Rechta Marga nasıl yapılır? Rechta Marga nedir? Rechta Marga nasıl yapılır, Rechta Marga yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Rechta Marga yapıldı, evde klasik Rechta Marga yapıldı! İşte en güzel Rechta Marga!

RECHTA MARGA TARİFİ!

Malzemeler:1 kg ev yapımı rechta hamuru veya mağazadan satın alınan erişte

Serbest gezinen bir tavuk ve 2 güzel kuzu eti

1 kase bir gün önceden ıslatılmış nohut

4 veya 5 şalgam

2 soğan

50 gr tereyağı

Yağ veya meni

Tuz biber

1 çubuk tarçın

Dekorasyon için yumurta

Toz tarçın

Yapılışı

Sosun hazırlanması

Bir tencerede yağ veya smen ile kızartılır, tavuk, kuzu eti, doğranmış soğan, baharatlar, tarçın çubuğu ile birlikte kavrulur.

Meyve suları tencerenin dibine gelince yaklaşık 1,5 litre ılık su dökün.

Islatılmış ve yıkanmış nohutları ekleyin.

Tavuk pişince tencereyi çıkarın ve kuzu ve nohutun pişmesini tamamlamak için 10 ila 15 dakika kadar kapatın.

Kuzu eti iyice pişip yumuşayınca çıkarın ve oldukça iri kesilmiş şalgamları ekleyin.

Baharatını kontrol edin, gerekirse su ekleyin.

Rechta hamurunun pişirilmesi

Rachta'yı kuskus yapıcının tepesine yerleştirin ve buhar çıktıktan sonra yaklaşık 10-15 dakika pişmesine izin verin.

Tekrar jefnaya (salata kasesine) dökün, ardından üzerine yarım bardak su ve 2 yemek kaşığı yağ gezdirin, karıştırırken iyice kaldırın.

İkinci bir buharda pişirme seansı için Rechta'yı pişirmeye geri getirin.

Buhar çıktıktan sonra (yaklaşık 10 dakika) çıkarın.

Yarım bardak daha su ekleyin ve karıştırırken iyice karıştırın.

Bu son geçiş sırasında, buhar tekrar çıktıktan sonra 10 dakika pişmesine izin verin.

Bu sefer üzerine bir kepçe beyaz sos gezdirin.

Tereyağ parçalarını serpin ve karıştırın.

Makarnayı geniş bir tabağa dizin ve tavuk parçaları, sebzeler, nohutlarla süsleyin ve üzerine beyaz sos gezdirin.

Yarım yumurta (isteğe bağlı) ile süsleyin, üzerine tarçın serpin ve hemen servis yapın.