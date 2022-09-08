Recep Yazıcıoğlu kimdir? Recep Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı, nereli? Recep Yazıcıoğlu biyografisi!

Valilik yaptığı illerde verdiği hizmetler ve halkla iç içe olması sayesinde Recep Yazıcıoğlu "Efsane Vali" olarak tanınmıştır. Hayatı merak edilen Recep Yazıcıoğlu kimdir? Recep Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı, nereli? Recep Yazıcıoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Halka yakınlığıyla görev yaptığı her ilde iz bırakan Recep Yazıcıoğlu'nun hayatı merak edildi. Peki, Recep Yazıcıoğlu kimdir? Recep Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı, nereli? Recep Yazıcıoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

RECEP YAZICIOĞLU KİMDİR?

Recep Yazıcıoğlu (2 Haziran 1948; Sürmene - 8 Eylül 2003; Ankara); Eski Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli valisi. Kişiliği, görev yaptığı bölgelerde halka olan yakınlığı, fikirleri ve görüşleri nedeniyle kamuoyunda Süper Vali olarak anılmıştır.

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Yılmazlar köyünde doğdu. İlkokula doğduğu köyde başladı fakat babasının görevi nedeniyle ilk ve orta öğrenimini Milas'ta, lise öğrenimini Aydın'da tamamladı. Adnan Kahveci ile çocukluk ve ilkokul arkadaşıdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladıktan sonra 1968'de Aydın'a maiyet memuru olarak atandı. 1971-1984 yılları arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. 1975 yılında da asteğmen olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında askerlik görevini tamamladı.

1984 yılında 36 yaşında en genç vali olarak Tokat Valiliğine atanan Recep Yazıcıoğlu 14 Ağustos 1989'da Aydın Valisi olarak göreve başladı. 19 Ağustos 1991 tarihinde Erzincan Valiliğine, 26 Eylül 1999'da Merkez Valiliğine, 30 Ocak 2003'te de Denizli Valiliğine getirildi.

HALKIN SEVDİĞİ VALİ OLDU

Sistemin işleyişine sık sık ağır eleştiriler getiren Yazıcıoğlu halkın sistemin içerisinde olmadığını bundan dolayı bürokrasinin hantallaştığı ve bu yüzden yerinden yönetim sisteminin uygulanması gerektiğini dile getirmiştir.

Recep Yazıcıoğlu Tokat Valiliği sırasında torba bütçe uygulaması ile Cumhuriyetten bu yana yapılan dersliklerden daha fazla derslik kazandırmıştır.

Vali Yazıcıoğlu Erzincan Valiliği sırasında doğa sporları ile uğraşmış ve yörenin doğa sporları turizmine açılmasına katkı sağlamıştır. Doğa sporlarına özellikle rafting'e olan ilgi ve katkısı Denizli Valiliği sırasında da devam etmiştir.

Denizli'nin Acıpayam İlçesi'ne bağlı Eskiköy'de vatandaşlar tarafından yaptırılarak iki köyü birbirine bağlayan köprüye trafik kazasında yaşamını yitiren eski Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun adı verildi.

HAYATI DİZİ-FİLM YAPILDI

Yazar Ayşe Kulin tarafından kaleme alınan Köprü adlı romandan esinlenilerek çekilen ve Star TV'de Erzincan Valiliği sırasında yapılması için büyük emek harcadığı Başpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Köprüsü'nün konu edildiği bir dizi film yayınlanmıştır. Dizide valiyi sanatçı Erdal Beşikçioğlu canlandırmıştır. Valinin karakter ismi dizideki ve diziden sonra devam eden "Vali" filminde Faruk Yazıcı'dır.

9 Ocak 2009'da gösterime giren Vali filminde ise Vali Recep Yazıcıoğlu'nun Denizli'deki Uranyum rezervlerini Amerikan firmasının kullanımına açmadığı için suikaste kurban gittiği iddia edilmektedir.

HAYATINI NASIL KAYBETTİ?

2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara Yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucunda olaydan 2 gün sonra bitkisel hayata girerek 8 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi Aydın'ın Söke ilçesinde 10 Eylül 2003'te toprağa verildi.