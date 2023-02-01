Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Ümraniyespor'u ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor. VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor. Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Maçta kart görenler merak edilirken Kerem Recep Uçar kimdir? Ümraniyesor teknik direktörü kim, araştırıldı.

Futbolculuk kariyerine 10 yaşında Ümraniyespor altyapısında başladı. 1989 yılında Pendikspor altyapısına geçti ve 1992 yılında profesyonel kariyerine burada başladı. 1998 yılında transfer olduğu 1. Lig takımı İstanbul Büyükşehir Belediyespor formasını uzun yıllar giydi. Ayrıca İstanbul BB forması giydiği sürede takım kaptanlığı da yaptı. 28 Ocak 2008'de futbolu bıraktı.

Antrenörlük kariyerine uzun yıllar formasını giydiği İstanbul BB'de başlamıştır. İlk olarak İstanbul BB altyapılarında görev alan Uçar, 2013 yılında Cihat Arslan'ın göreve gelmesi ile yardımcı antrenör olmuştur. Sonraki sezonda ise takımın isim değişikliği ile birlikte Abdullah Avcı'nın İstanbul Başakşehir teknik direktörü olması ile birlikte 2019 yılına kadar Avcı'nın ekibinde yardımcı antrenör olarak çalışmıştır. 2019'da Avcı'nın Beşiktaş teknik direktörü olması ile birlikte, yine yardımcı antrenör olarak ekibinde yer almıştır.

28 Ekim 2020'de Sait Karafırtınalar'ın görevinin sona ermesinin ardından Ümraniyespor teknik direktörü olmuştur. 2021-22 1. Lig sezonu sonunda Ümraniyespor'un ligi ikinci sırada bitirmesi ile 2022-23 Süper Lig sezonunda mucadele etmeye hak kazanmasında büyük katkı sağlamıştır. Ümraniyespor'un Süper Lig'e çıkması ile birlikte sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatılmıştır.