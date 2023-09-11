Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Recep Uçar hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Recep Uçar'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Recep Uçar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Recep Uçar hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Recep Uçar hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Recep Uçar'ın hayatını araştırıyor. Peki, Recep Uçar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Recep Uçar hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

RECEP UÇAR KİMDİR?



Recep Uçar (d. 22 Eylül 1975; İstanbul), Türk teknik direktör ve eski futbolcu. Süper Lig ekibi Kayserispor'un teknik direktörüdür. Futbolculuk kariyerine 10 yaşında Ümraniyespor altyapısında başladı. 1989 yılında Pendikspor altyapısına geçti ve 1992 yılında profesyonel kariyerine burada başladı. 1998 yılında transfer olduğu 1. Lig takımı İstanbul Büyükşehir Belediyespor formasını uzun yıllar giydi. Ayrıca İstanbul BB forması giydiği sürede takım kaptanlığı da yaptı. 28 Ocak 2008'de futbolu bıraktı.

Antrenörlük kariyerine uzun yıllar formasını giydiği İstanbul BB'de başlamıştır. İlk olarak İstanbul BB altyapılarında görev alan Uçar, 2013 yılında Cihat Arslan'ın göreve gelmesi ile yardımcı antrenör olmuştur. Sonraki sezonda ise takımın isim değişikliği ile birlikte Abdullah Avcı'nın İstanbul Başakşehir teknik direktörü olması ile birlikte 2019 yılına kadar Avcı'nın ekibinde yardımcı antrenör olarak çalışmıştır. 2019'da Avcı'nın Beşiktaş teknik direktörü olması ile birlikte, yine yardımcı antrenör olarak ekibinde yer almıştır.

28 Ekim 2020'de Sait Karafırtınalar'ın görevinin sona ermesinin ardından Ümraniyespor teknik direktörü olmuştur. 2021-22 1. Lig sezonu sonunda Ümraniyespor'un ligi ikinci sırada bitirmesi ile 2022-23 Süper Lig sezonunda mucadele etmeye hak kazanmasında büyük katkı sağlamıştır. Ümraniyespor'un Süper Lig'e çıkması ile birlikte sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatılmıştır. 19 Nisan 2023 tarihin'de de Ümraniyespor'dan istifa etmiştir.