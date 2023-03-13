Recep Terzi ne dedi, neden özür diledi?
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İktidara yakınlığıyla bilinen oyuncu Recep Terzi, 2020 yılında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Covid-19'a yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için, kullandığı sözler diledi. Peki, Recep Terzi ne dedi, neden özür diledi?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19'a yakalandığı dönem kullandığı ifadesiyle gündem olan oyuncu Recep Terzi'den özür paylaşımı geldi. İktidara yakınlığıyla bilinen oyuncu, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nu etiketleyip "Özrümün kabul edilmesini diliyorum." dedi. Peki, Recep Terzi ne dedi, neden özür diledi?
RECEP TERZİ NEDEN ÖZÜR DİLEDİ?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19'a yakalandığı dönem kullandığı "Allah'ım Ekrem İmamoğlu'na şife verme, ölsün" ifadesiyle gündem olan oyuncu Recep Terzi'den özür paylaşımı geldi. İktidara yakınlığıyla bilinen oyuncu, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nu etiketleyip "Özrümün kabul edilmesini diliyorum." dedi.