Recep Terzi ne dedi, neden özür diledi?

İktidara yakınlığıyla bilinen oyuncu Recep Terzi, 2020 yılında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Covid-19'a yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için, kullandığı sözler diledi. Peki, Recep Terzi ne dedi, neden özür diledi?