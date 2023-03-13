Recep Terzi kimdir? Recep Terzi mesleği ne, kaç yaşında?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Recep Terzi izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Recep Terzi kaç yaşında, nereli? Recep Terzi hayatı ve biyografisi! Recep Terzi kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Recep Terzi hakkında araştırmalar yapılıyor. Recep Terzi kimdir? Recep Terzi kaç yaşında, nereli? Recep Terzi hayatı ve biyografisi!

RECEP TERZİKİMDİR?

09.07.1977 yılında İstanbul, Bayrampaşa Sağmalcılar'da doğdu. Aslen Bayburtlu olan oyuncu, Sadri Alışık Kültür Merkezi (tiyatro bölümü) ve Tümay Özokur Akademiden mezun oldu. Medcezir, Kurtlar Vadisi, Alın Yazım, Muhteşem Yüzyıl gibi bir çok dizide çalıştı. 2016 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahne teknisyeni, aksesuar kadrolarında yer aldı. Ferhan Şensoy'un yazdığı Şahları da Vururlar adlı oyununda Behruz ve Yusuf karakterlerini canlandırdı. Arka Sokaklar dizisinde Mücahit, Elif dizisinde Salih karakterine hayat verdi. 2019 yılında İstanbul Esenlerde gala yapan tek perdelik Aile Sandığ adlı yetişkin aile komedisi Tiyatro oyununun yapım ve Genel Sanat Yönetmenliğini üstlendi. Recep Terzi 2018 yılından bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sanatçı olarak görev yapmaktadır.