Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oy aldı? 2023 Recep Tayyip Erdoğan kazandı mı?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi sona erdi. Oylarını kullanan seçmenler seçim sonuçlarına odaklandı. Peki, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oy aldı?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Saat 17.00'de son bulacak süreçte 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 binden fazla sandıkta oy kullanıldı. Peki, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00 itibariyle başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklamasına göre oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erdi.

Adayların oy oranları henüz açıklanmadı. YSK'dan gelecek açıklama ile sonuçlar duyurulacak.