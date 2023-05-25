28 Mayıs'a kısa bir süre kala Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında diyalogun seviyesi sertleşmeye başladı. Peki, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu TRT programı olacak mı?

Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu TRT programı olacak mı, merak edildi. Peki, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu TRT programı olacak mı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE KEMAL KILIÇDAROĞLU TRT PROGRAMI OLACAK MI?

Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye" İstanbul Buluşması programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun TRT'de yaptığı propaganda konuşmasıyla ilgili, "Sayın Kılıçdaroğlu TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızı söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu ispatlayamazsan namertsin. Biz terör örgütleriyle görüşmede değil onları inlerinde vurmakla görevli olduk" dedi.

Kılıçdaroğlu ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sadece görüştüğünü söylemiyorum Erdoğan, sen teröristlerin hamisisin! Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT'de, bu akşam, yarın ya da Cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim!" dedi.