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Recep Tayyip Erdoğan Vakfı nedir? Recep Tayyip Erdoğan müzesi ve kütüphanesi nerede açılacak?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan adına vakıf kuruldu. Vakfın kurucuları arasında Erdoğan'ın çocukları bulunurken; Cumhurbaşkanı adına müze ve kütüphane kurulmasını hedefleniyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan Vakfı nedir? Recep Tayyip Erdoğan müzesi ve kütüphanesi nerede açılacak?

Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruldu! Cumhurbaşkanı adına müze ve kütüphane açılacakRecep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruldu! Cumhurbaşkanı adına müze ve kütüphane açılacak
Biden ve Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonuBiden ve Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Recep Tayyip Erdoğan Vakfı son günlerde oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Vakfın kurucuları, amaçları ve bunun gibi birçok detay merak konusu olurken vatandaşlar internet üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan Vakfı nedir? Recep Tayyip Erdoğan müzesi ve kütüphanesi nerede açılacak?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VAKFI NEDİR?

Vakfın amaçları içinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsi eşyalarıyla, görevi sırasında kendisine hediye edilen eşyaların sergileneceği bir "Recep Tayyip Erdoğan Müzesi" ile toplumun eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi amacıyla "Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi"nin kurulması gösterildi.

"Recep Tayyip Erdoğan Vakfı"nın kurucuları arasında, çocukları Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Vedat Demiröz, Tevfik Göksu, Hüseyin Aydın, Ahmet Özel ve Nuri Aksu yer alıyor.

Vakfın ayrıca bilimsel, kültürel, sanatsal programlar düzenleyeceği ifade edildi. Vakfın kuruluşuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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