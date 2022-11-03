Recep Tayyip Erdoğan TikTok hesabı! Recep Tayyip Erdoğan'ın TikTok adı ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi TikTok hesabı açıldığının duyurulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan TikTok kullanıcı adı ne merak edildi. Peki, Recep Tayyip Erdoğan'ın TikTok adı ne? İşte, Recep Tayyip Erdoğan TikTok hesabı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan TikTok hesabı açtı! En çok izlenen videosu 9.2 milyon görüntülendi

Recep Tayyip Erdoğan TikTok hesabı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi TikTok hesabı açıldığının duyurulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan TikTok kullanıcı adı ne merak edildi. Peki, Recep Tayyip Erdoğan'ın TikTok adı ne? İşte, Recep Tayyip Erdoğan TikTok hesabı haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TİKTOK HESABI NE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan için TikTok'ta açılan onaylı hesabın adı @rtedijital 'dir.

Recep Tayyip Erdoğan'ın TikTok'ta Kasım ayı itibariyla 87 bin 400 takipçisi ve 888 bin 300 beğenisi bulunmaktadır.

"rtedijital" hesabından yapılan son paylaşım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil TOGG'u sürüş videosudur.

TİKTOK NEDİR?

TikTok veya Çin'de bilinen adıyla Douyin, Musical.ly bazında yaratılan, video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkânı sağlayan bir sosyal medya uygulamasıdır. Eylül 2016'da ByteDance tarafından piyasaya sürüldü.