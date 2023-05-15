Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Heyecanla takip edilen seçim ile ilgili Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı mı? Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı mı? soruları araştırıldı.

Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı mı? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz." ifadelerini kullandı. Seçim son hızla devam ederken vatandaşlar arama motorlarında Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı mı? Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı mı?soruları araştırıldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN SEÇİMİ KAZANDI MI?

Seçim henüz sona ermedi. 00.03 itibari ile Türkiye genelinde %93.02 sandık açıldı. Recep Tayyip Erdoğan %49.67 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu %44.59 oy aldı. Sinan Oğan ise %5.29 oy aldı.