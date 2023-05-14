RTE kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan oyu kaç? SON DAKİKA Erdoğan yüzde kaç oy aldı?

YSK Başkanı Ahmet Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz." ifadelerini kullandı. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında Recep Tayyip Erdoğan oyu kaç? Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oy aldı? soruları yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan oyu kaç? merak ediliyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 14 Mayıs seçimlerinde heyecan son hızla devam ederken vatandaşlar arama motorlarında Recep Tayyip Erdoğan oyu kaç? Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oy aldı? sorularına yanıt aradı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN OYU KAÇ?

Anadolu Ajans'ı verilerine göre % 27.90 sandık açıldı ve Recep Tayyip Erdoğan %53.92 oy almışken, Kemal Kılıçdaroğlu %40.11 oy aldı. Sinan Oğan %5.40 oy alırken, Muharrem İnce ise %0.56 oy aldı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.