Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı. Seçimde liderlerin oy kullanacağı adresler belli oldu. Peki, Recep Tayyip Erdoğan nerede oy kullanacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nerede oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı. Sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Oy verme işlemleri devam ederken seçmenler tarafından Recep Tayyip Erdoğan nerede oy kullanacak? Sorusu merak edildi ve araştırıldı. Peki, Recep Tayyip Erdoğan nerede oy kullanacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nerede oy kullanacak?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN NEREDE OY KULLANACAK?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimde adayların ve liderlerin oy kullanacağı yerler netleşti. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak.

Buna göre Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.

Liderlerin oy kullanacağı yerler listesi:

- Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da,

- CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda,

- Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Ankara Çankaya'da,

- ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da,

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu,

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde,

- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda,

- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te T Emlak Bankası Ortaokulu'nda,

- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da,

- Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara Çankaya'da Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde,

- HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Ankara Çankaya'da Ayten-Şaban Diri İlkokulu oyunu kullanacak.