Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapıyor. Vatandaşlar arama motorlarında Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması açıklaması ne? sorularını araştırdı. İşte Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması açıklaması!

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RECEP TAYYİP ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI AÇIKLAMASI NE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapıyor. Erdoğan, "Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Geleneksel balkon konuşmasını şimdiden yapalım dedik.

"KAZANAN ÜLKEMİZ, MİLLETİMİZ OLMUŞTUR"

Şüphesiz en büyük teşekkürü rekor bir katılımla sandık başına giderek ülkesinin ve kendisinin tercihini sandığa yansıtan vatandaşlarım hak ediyor. Kazanan ülkemiz, milletimiz olmuştur.

"BİRİLERİ MUTFAKTA BİZ DE BALKONDA"

Bu, sevdalıların buluşması. Bütün bu maratonun neticesini bu akşam sizlerle yaşıyoruz. Birileri mutfakta biz de balkonda. Aziz milletim, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarım. Sevgili Ankaralılar. Değerli dava ve yol arkadaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

"OYLARIN SAYIMI BİRAZ DAHA VAKİT ALACAK"

Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şöleni daha alnının akıyla tamamlamıştır. Hem yurt içi oyların gayri resmi sonuçlarının belli olmasının hem yurt dışı oylarının sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Biz fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği tabloyu öndeyiz diye anlatarak milleti bir kez daha muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz."