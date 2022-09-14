Geçtiğimiz günlerde Kraliçe Elizabeth'in vefatının haberini almıştık. Tüm dünyanın gündeminde olan Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından şimdi ise Kraliçe Elizabeth'in cenazesinin ne zaman olduğu gündemde yer alıyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İskoçya'da vefat etmişti. 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine kimlerin katılacağı merakla araştırılıyor. Recep Tayyip Erdoğan Kraliçe Elizabeth cenazesine davet edildi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe Elizabeth cenazesine katılacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, 8 Eylül'de hayatını kaybettiği İskoçya'dan, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçakla İngiltere'ye doğru yola çıktı.Vefatı ile tüm dünyada gündem olan Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır. Peki, Recep Tayyip Erdoğan Kraliçe Elizabeth cenazesine davet edildi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe Elizabeth cenazesine katılacak mı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KRALİÇE ELİZABETH CENAZESİNE DAVET EDİLDİ Mİ?

Kraliçe'nin cenazesi içinse büyük bir organizasyon planlandı. Ülkenin belki de en büyük ve görkemli cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek. Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek. 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi'nin cenaze törenine, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 500 üst düzey yetkilinin katılması öngörülüyor. ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern cenaze törenine katılacaklarını açıklayan ilk dünya liderleri oldular. Törene katılacak diğer liderler arasında, Almanya cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İtalya cumhurbaşkanı Sergio Matarella, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İrlanda başbakanı Micheal Martin, Avustralya başbakanı Anthony Albanese da yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise programının uygunluk durumuna göre törene katılmayı istediğini açıkladı.

KRALİÇE ELİZABETH'İN CENAZESİ NE ZAMAN?

Yaşadığı sağlık soruları nedeniyle doktor kontrolüne alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 96 yaşındaki Elizabeth'in ölümüyle ilgili resmi açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı. Kraliçe'nin cenazesi, TSİ 19.00'da İskoçya'daki St. Giles Katedrali'nden alınarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya getirilmek üzere Edinburgh Havalimanı'na götürüldü. Kraliçe'nin tabutunu taşıyan uçağın, TSİ 20.00-21.00 civarında başkent Londra'ya ulaşması öngörülüyor.İngiltere Kraliçesi'nin tabutu, başkent Londra'ya ulaştıktan sonra Buckingham Sarayı'na getirilecek. Kral 3. Charles ve eşi Camilla da sarayda hazır bulunacak. Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek. Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.

Kraliçe Elizabeth'in 10 günlük cenaze programı ise şöyle:

Birinci gün: Charles saat 10: 00'da St. James Sarayı'nda resmen kral ilan edilecek. Saat 15: 30'da başbakan ve kabinesi Kral Charles ile bir görüşecek.

İkinci gün: Kraliçe'nin naaşı Buckingham Sarayı'na getirilecek.

Üçüncü gün: Kral Charles'a parlamentodaki Westminster Hall'da başsağlığı dilekleri sunulacak ve ardından Kral, İskoçya'dan başlayarak Birleşik Krallık'ta yas turuna çıkacak.

Dördüncü gün: Kral Charles'a Kuzey İrlanda'da başsağlığı dilekleri sunulacak. Öte yandan Kraliçe'nin naaşının saraydan Westminster'a getirilişi prova edilecek.

Beşinci gün: Naaş, saraydan Westminster'daki parlamento binasına getirilecek ve parlamentodaki Westminster Hall'de bir tören düzenlenecek.

Altıncı ve dokuzuncu günler arası cenaze provaları yapılacak ve Kraliçe'nin naaşın bir katafalka konularak üç gün süreyle 24 saat boyunca halkın ziyaretine açılacak.

Yedinci gün: Kral Charles, Galler'e gelerek burada başsağlığı dileklerini kabul edecek ve Galler Parlamentosu'ndaki törene katılacak.

Onuncu gün: Westminster Abbey'de cenaze töreni düzenlenecek ve öğlen saat 12: 00'de iki dakikalık saygı duruşu yapılacak. Kraliçe Windsor Kalesi'ndeki Kral 6. George Anma Kilisesi'nde toprağa verilecek.