Yapılan seçimlerin ardından 3. kez halkın oyları ile Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kaçıncı cumhurbaşkanı olduğu ile ilgili tartışmalar sürüyor. Peki Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı cumhurbaşkanı? Erdoğan 12. mi 13. mü cumhurbaşkanı? Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı mı oldu?

Erdoğan kaçıncı cumhurbaşkanı? Yapılan seçimlerin ardından 3. kez halkın oyları ile Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kaçıncı cumhurbaşkanı olduğu ile ilgili tartışmalar sürüyor. Peki Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı cumhurbaşkanı? Erdoğan 12. mi 13. mü cumhurbaşkanı? Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı mı oldu? Detaylar....

ERDOĞAN KAÇINCI CUMHURBAŞKANI?

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı'dır. Aynı zamanda halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı'dır. Bazı basın organlarında ve sosyal medyada 13. Cumhurbaşkanı olarak ifade edilse de doğrusu Recep Tayyip Erdoğan'ın 12. Cumhurbaşkanı olduğudur. Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra seçilecek olan Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanı olacaktır. Recep Tayyip Erdoğan 10 Ağustos 2014 seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilerek Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı olmuştur ve sonraki kazandığı seçimlerde de bu unvanını 12. Cumhurbaşkanı olarak devam ettirmektedir.

Cumhurbaşkanlarımız sırasıyla şu şekildedir: