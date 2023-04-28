14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala liderlerin miting takvimleri de netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu aynı saatlerde İstanbul'da miting yapacak. Peki, Recep Tayyip Erdoğan İstanbul miting ne zaman, nerede olacak?

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. 4 cumhurbaşkanı adayı çalışmalarını hızlandırırken, liderlerin miting takvimleri de belli oldu. Peki, Recep Tayyip Erdoğan İstanbul miting ne zaman, nerede olacak?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNG NE ZAMAN?

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Milllet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 7 Mayıs Pazar günü İstanbul'da miting yapacak.

İki lider megakentte aynı saatlerde miting yapmaya hazırlanırken, aralarındaki tek fark programlarının yapılacağı yer oldu. Edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, Kılıçdaroğlu'nun mitingi ise Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda gerçekleşecek.