Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması var mı? Marmara Üniversitesi açıklaması!

Marmara Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi'nden mezuniyeti ve diploması hakkında görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi. Peki, Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması var mı? Recep Tayyip Erdoğan üniversite okudu mu? İşte konu ile ilgili Marmara Üniversitesi açıklaması!

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Erdoğan'ın üniversite diploması var mı? Marmara Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi'nden mezuniyeti ve diploması hakkında görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi. Peki, Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması var mı? Recep Tayyip Erdoğan üniversite okudu mu? İşte konu ile ilgili Marmara Üniversitesi açıklaması haberimizde...

ERDOĞAN'IN DİPLOMASI İLE İLGİLİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması olmadığına yönelik iddiaların ardından Marmara Üniversitesi'nden bir açıklama geldi. Erdoğan'ın 1981 yılının şubat ayında öğrenimini tamamladığını, 1 Kasım 1991'deki resmi başvurusu üzerine diplomasını aldığı belirtilen açıklamada, "İddiaların hiçbir hukuki ve resmi dayanağı yoktur." denildi.

"3 NİSAN 1981'DE GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ ALDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1980-1981 eğitim-öğretim yılı içinde sorumlu olduğu bütün derslerden başarılı olarak 1981 yılının şubat ayında öğrenimini tamamladığı vurgulanan açıklamada, "Talebi üzerine 3 Nisan 1981 tarihinde dönemin dekanının imzasıyla düzenlenen 440-687 numaralı bir 'geçici mezuniyet belgesi' kendisine verilmiştir. Söz konusu tarihte Yüksekokul, Ticari Bilimler Fakültesine dönüştüğünden Cumhurbaşkanımızın mezuniyeti, dönemin diğer mezuniyetleri gibi Ticari Bilimler Fakültesine kayıtlı olarak gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"ORTAYA ATILAN İDDİALARIN HİÇBİR HUKUKİ VE RESMİ DAYANAĞI YOKTUR"

Marmara Üniversitesi'nin 1982 yılında kurulduğu anımsatılan açıklamada, İstanbul'da o sıralar faaliyet gösteren diğer akademi, enstitü ve yüksekokullarla birlikte Ticari Bilimler Fakültesinin de Marmara Üniversitesi'ne bağlandığı kaydedildi. Açıklamada, üniversitenin kuruluşu esnasında bu fakülte ve diğer 3 fakültenin "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" adı altında birleştirildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"1 Kasım 1991'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasını almak üzere resmi başvurusuna binaen gerekli inceleme ve işlemler yapılarak kendisine dönemin üniversite rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz ve fakülte dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'in imzalarıyla diploma verilmiştir. Cumhurbaşkanımızın diploma kaydı, aynı bölümden mezun olanların diploma kayıtlarıyla birlikte, Marmara Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploma Defteri'nde bulunmaktadır. Diplomanın verildiğine dair kayıt 4694 kütük numarasına bağlı olup 8345 sayısı ile diploma numaralandırılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite yıllarında aldığı bütün derslerin dökümü ve başarı notlarını havi transkript belgeleri, öğrenci fişleri, dilekçeleri, fotoğrafları, askerlik tehiri ve mezuniyet kayıtları gibi olağan öğrencilik ve mezuniyet işlemlerine ilişkin belgeler, diğer mezunlarımızınki gibi üniversitemizde muhafaza edilmektedir. Görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada ortaya atılan iddiaların hiçbir hukuki ve resmi dayanağı yoktur. Mezunumuz olması vesilesiyle iftihar ettiğimiz gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında gerekse ülkemizin güzide ve köklü üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi gıyabında mesnetsiz ithamlar üniversitemiz mensup ve mezunlarını rencide etmiştir."