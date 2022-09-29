Son günlerde gündeme gelen olayların ardından birçok vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıra arkadaşı kim? Sorusunun cevabını arıyor. Bu haberimizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıra arkadaşı kim? Sorusunu merak eden vatandaşlar için yanıtladık. Peki, Recep Tayyip Erdoğan'ın sınıf arkadaşı, sıra arkadaşı kim? Rafael Sadi kimdir, nereli?

Gündeme gelen olaylar ile birlikte birçok kişi Recep Tayyip Erdoğan'ın sıra arkadaşı kim? Sorusunu sıklıkla araştırıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın sıra arkadaşı olan Rafael Sadi kimdir, nereli? Sorularını sizler için yanıtladık. Peki, Recep Tayyip Erdoğan'ın sınıf arkadaşı, sıra arkadaşı kim? Rafael Sadi kimdir, nereli?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN SINIF ARKADAŞI, SIRA ARKADAŞI KİM?

Gazetecilik yaptığı bilinmekte olan Rafael Sadi geçtiğimiz günlerde Halk Tv'de katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı üniversite okuduğunu ve sıra arkadaşı olduklarını canlı yayında açıkladı. 4 Sene aynı sıralarda okuduklarını belirten Rafael Sadi'nin kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

RAFAEL SADİ KİMDİR?

Türkiye'de doğup büyüyen, Yahudi kökenli bir Türk vatandaşıdır. Dedeleri İspanya'daki soykırımdan kaçarak Osmanlı'ya sığınmış. Kendisi ise burada doğup büyüdükten sonra İsrail'e yerleşmiş. Kendi anlatımına göre İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelmiş. Sadi, 1955 yılında Kasımpaşa'da doğmuş. İlk, Orta, Lise ve Yüksek Öğrenimini İstanbul'da yapmış. 1991 yılında da İsrail'e göç etmiş. Daha birçok haber için Haberler.com ile Rafael Sadi hakkında olan gelişmeleri takip edebilirsiniz.