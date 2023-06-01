Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal bildirimi listesi de yayınlandı. Peki, Recep Tayyip Erdoğan'ın kime, ne kadar borcu var?

28 Mayıs seçimlerinin resmi sonuçlarının açıklamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güncel mal varlığı da açıklandı. Açıklanan listede Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'a 5 milyon 390 bin lira borçlu olması dikkat çekti. Peki, Recep Tayyip Erdoğan'ın kime, ne kadar borcu var?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KİME, NE KADAR BORCU VAR?

Erdoğan'ın banka hesaplarındaki para miktarları ve taşınmaz mal varlıklarının yer aldığı listede, en dikkat çeken detay ise 5 milyon liralık borcu oldu. Açıklanan listede Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'a 5 milyon 390 bin lira borçlu olması dikkat çekti.