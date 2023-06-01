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Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan kimdir?

Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan kimdir?

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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mustafa Erdoğan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mustafa Erdoğan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan kimdir?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mustafa Erdoğan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mustafa Erdoğan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan kimdir? Detaylar haberimizde.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KARDEŞİ MUSTAFA ERDOĞAN KİMDİR?

Mustafa Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşidir. Erdoğan, Ofer gemilerinde onarım görevlerini yerine getiren "fiter"dir.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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