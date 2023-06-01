Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan kimdir?

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mustafa Erdoğan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mustafa Erdoğan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan kimdir?