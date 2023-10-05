Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle AK Parti grup toplantısı ve İspanya ziyareti iptal edildi. Bu kapsamda birçok kişi Recep Tayyip Erdoğan hasta mı? Sorusunu araştırdı. Peki, Recep Tayyip Erdoğan hasta mı? Recep Tayyip Erdoğan sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

Recep Tayyip Erdoğan hasta mı? Recep Tayyip Erdoğan sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

Recep Tayyip Erdoğan hasta mı? Sorusu, Recep Tayyip Erdoğan sağlık durumunu merak eden kişiler tarafından internet üzerinde araştırılıyor. AK Parti Grup Toplantısının iptal edilmesi nedeniyle gündeme geldi ve birçok kişi tarafından merak edildi. Erdoğan'ın dün katıldığı etkinlikte yaptığı konuşma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin bazı yorumlar yapılmıştı. Peki, Recep Tayyip Erdoğan hasta mı? Recep Tayyip Erdoğan sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN HASTA MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yapmış ve görüşme kararı alınmıştı. İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı ziyaret için Erdoğan bugün, grup toplantısının ardından İspanya'ya gidecekti. Ancak Erdoğan'ın soğuk algınlığı geçirdiği ve bu nedenle programlarının iptal edildiği öğrenildi.

Erdoğan, Dağlık Karabağ krizinin ele alınacağı Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılacaktı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu zirve kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor.