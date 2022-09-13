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Recep Tayyip Erdoğan CANLI YAYIN! Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ açıklaması canlı izle!

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Recep Tayyip Erdoğan CANLI YAYIN! Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ açıklaması canlı izle!

Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor. Recep Tayyip Erdoğan canlı yayın izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ açıklaması merak ediliyor. İşte Cumhurbaşkanı canlı yayın, TOKİ canlı yayın!

Recep Tayyip Erdoğan canlı izle! Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor. Recep Tayyip Erdoğan canlı yayın izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ açıklaması merak ediliyor. İşte Cumhurbaşkanı canlı yayın, TOKİ canlı yayın haberimizde...

RECEP TAYYİP ERDOĞAN CANLI YAYIN

Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları, bugün Ankara'da açıklanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum, "Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da mutlu aileler için yuva kurma yolundan dönmeyeceğiz." dedi.

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