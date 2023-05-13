Seçim günün yaklaşması ile birlikte birçok siyasi lider tarafından gerçekleştirilecek olan mitinglerin tarihleri sıkılaşıyor ve vatandaşlar bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede miting yapacak? Sorusu ile birlikte araştırma yapıyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede miting yapacak? Cumhurbaşkanı bugün saat kaçta, nerede miting yapacak? Bugün miting var mı?

Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede miting yapacak? Sorusu, birçok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Seçime sayılı günler kala cumhurbaşkanı adayı olarak halka hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün hangi şehirde, hangi ilçede? Cumhurbaşkanı bugün saat kaçta, nerede miting yapacak? Soruları, gündemdeki yerini koruyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede miting yapacak? Cumhurbaşkanı bugün saat kaçta, nerede miting yapacak? Bugün miting var mı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BUGÜN NEREDE MİTİNG YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi son mitingini doğup büyüdüğü yer olan Kasımpaşa'da gerçekleştirdi. Kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Erdoğan, "Doğduğum, büyüdüğüm Kasımpaşa'yı çok seviyoruz. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz, gümbür gümbür sandıklara gideceğiz." Dedi.

Alandaki kalabalığa hitap eden Erdoğan, "Buraya gelene kadar yolun sağı solu gümbür gümbür. Dedim resmi rakamı bir alın bakalım. Resmi rakamı aldım şu anda burada 45 bin kişi var. İki gündür İstanbul'un ilçelerinde hemşehrilerimizle ayrı ayrı her biri destan olan buluşmalar yaptık. Burada doğdum, burada büyüdüm. Dün İstanbul'daki maratonumuza cuma namazında Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nin açılışıyla başladık. Bugünkü programlarımızı da inşallah buradan gideceğimiz Ayasofya Camii'nde eda edeceğimiz akşam namazıyla bitireceğiz. Son mitingimiz için Beyoğlu'nu seçmemiş öyle rastgele bir tercih değil. Biliyorsunuz biz ezelden Kasımpaşalıyız. Çocukluğum buralarda geçti. Gençliğimiz buralarda geçti. Okmeydanı'nda 13-14 yaşında futbol oynadığımız dönemler. Siyasetteki ilk seçimi Beyoğlu'nda yaşadım. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğumda yine Beyoğlu ile birlikte yol yürüdüm. Okuduğumuz şiir sebebiyle siyasi yasaklı hale gelip cezaevine girmemiz de aslında tam da Beyoğlu'na yakışan bir duruştu. Bugün de ülkemizin tarihi bir seçimi öncesi yine Beyoğlu'nun huzurundayız." dedi.