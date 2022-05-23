Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede? Erdoğan nerede konuşuyor? - Haberler

Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. AA'nın gündeminde yer alan bilgilere göre Erdoğan nerede konuşuyor? Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nerede açıklama yapıyor, hangi şehirde, ülkede, kanalda?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BUGÜN NEREDE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık yapacak.

Haberler.com - Gündem