Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması canlı yayın! Balkon konuşması canlı izleme linki! Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Vatandaşların beklediği arasında yer alan balkon konuşması ise merak ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması canlı yayın! Balkon konuşması canlı izleme linki! Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması!