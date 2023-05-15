Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması canlı yayın! Balkon konuşması canlı izleme linki! Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması!
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Vatandaşların beklediği arasında yer alan balkon konuşması ise merak ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması canlı yayın! Balkon konuşması canlı izleme linki! Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması!
Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması canlı yayını araştırılıyor. Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Sandıkların yüzde 95'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.76, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.28 olarak görülüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması ise araştırılıyor. Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması canlı yayın! Balkon konuşması canlı izleme linki! Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması!
RECEP TAYYİP ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI CANLI YAYIN!
Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması gerçekleştirecek.