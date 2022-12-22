Milyonlarca kişinin heyecanla beklemekte olduğu Beştepe Asgari ücret açıklaması, birçok kişi tarafından Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret konuşmasına başladı mı? Sorusu ile birlikte internet üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret konuşmasına başladı mı? Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret konuşması ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 22 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret konuşmasına başladı mı? Sorusu, birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde gündemde yerini almakta olan asgari ücret zammı ise netlik bulacak. Peki, Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret konuşmasına başladı mı? Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret konuşması ne zaman, saat kaçta başlayacak?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET KONUŞMASINA BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 22 Aralık tarihinde saat 12:00'da Beştepe külliyesinde 2023 yılı asgari ücreti duyurulacak. Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak olan asgari ücret konuşması henüz başlatılmadı, program hakkındaki hazırlık ise devam ediyor.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI CANLI İZLE

Aşağıda yer almakta olan Beştepe Asgari ücret açıklaması CANLI izleme linkini sizler için haberimize ekledik. Haberimiz içerisinden Asgari ücret açıklaması CANLI izleme linkine ulaşabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan Asgari ücret açıklamasını haberimiz içerisinden güncel olarak takip edebilirsiniz.