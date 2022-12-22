Asgari ücrette pazarlık maratonunda sona gelindi. Üç kez bir araya gelen komisyon, uzlaşma sağlayamayınca devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Vatandaşlar ise asgari ücret açıklamasının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret açıklaması saat kaçta yapılacak?

3 haftalık süreçte 3 kez bir araya gelen hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan komisyondan uzlaşı çıkmadı. Taraflar ücret konusunda anlaşamayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Külliye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret açıklaması saat kaçta yapılacak? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Külliye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede asgari ücretle ilgili teklifler değerlendirmeye alındı. Son karar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün tüm Türkiye ile paylaşılacak. Dün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Komisyonun son toplantısında Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ilk kez işçi kesiminin teklifini açıkladı. Atalay, "Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız." ifadelerini kullandı. Gazetecilerin, "Asgari ücret 9 bin TL olur mu?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Herkesin dediğiyle adım atmayız. Bizim sırtımızda küfe var, 85 milyonun taşındığı bir küfe. Küfesi olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz." dedi.