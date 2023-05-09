Recep Tayyip Erdoğan 2028 Yurt dışı oy oranı ne? RTE Almanya'da yüzde kaç oy aldı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise 2018 yurtdışı oy sonuçları, oranları ne? AK Parti, CHP 2018'de yüzde kaç oy aldı? soruları yer alıyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan 2028 Yurt dışı oy oranı ne? RTE Almanya'da yüzde kaç oy aldı? İşte detaylar...