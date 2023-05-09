Recep Tayyip Erdoğan 2028 Yurt dışı oy oranı ne? RTE Almanya'da yüzde kaç oy aldı?
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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise 2018 yurtdışı oy sonuçları, oranları ne? AK Parti, CHP 2018'de yüzde kaç oy aldı? soruları yer alıyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan 2028 Yurt dışı oy oranı ne? RTE Almanya'da yüzde kaç oy aldı? İşte detaylar...
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Recep Tayyip Erdoğan 2028 Yurt dışı oy oranı ne? RTE Almanya'da yüzde kaç oy aldı sorularına yanıt aradı.
2018 YURTDIŞI OY ORANLARI NE?
Recep Tayyip Erdoğan%60,24
Muharrem İnce %24,53
Selahattin Demirtaş %11,71
Meral Akşener %2,75
Temel Karamollaoğlu %0,58
Doğu Perinçek %0,19
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2028 ALMANYA OY ORANI NE?
Recep Tayyip Erdoğan%64,78
Muharrem İnce%21,88
Selahattin Demirtaş %9,98
Meral Akşener %2,58
Temel Karamollaoğlu%0,58
Doğu Perinçek%0,20