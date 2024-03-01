Recep Sertçelik kimdir? CHP Karaman Belediye Başkan Adayı Recep Sertçelik kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Karaman Belediye Başkan adayı ise Recep Sertçelik oldu. Recep Sertçelik kimdir? Recep Sertçelik nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

RECEP SERTÇELİK KİMDİR?

CHP Karaman Belediye Başkan Adayı Recep Sertçelik, şehrin sosyal ve siyasi hayatına önemli katkılarda bulunmuş, yerel yönetim konularında deneyim sahibi bir isimdir. Partisi içerisinde güvenilir bir profil olarak bilinen Sertçelik, Karamanlıların beklentilerini karşılamak ve şehri daha yaşanabilir kılmak amacıyla CHP'nin belediye başkanı adayı olarak atanmıştır.