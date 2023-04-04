Şahsiyet dizisindeki rolüyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Recep Sarı hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Recep Sarı'nın ölümü araştırılıyor. Oyuncunun acı haberini alanlar ise üzüntüyle arama motorlarında Recep Sarı öldü mü? Recep Sarı neden öldü, hastalığı neydi? sorularını araştırdı.

Bir Aşk Uğruna, Melek Apartmanı, Ne Seninle Ne Sensiz, Çocuklar Duymasın, Beni Affet, Yeşil Deniz ve Şahsiyet gibi sayısız film ve dizi projesinde yer alan usta oyuncu Recep Sarı'nın ölüm haberinin ardından Recep Sarı öldü mü? Recep Sarı neden öldü, hastalığı neydi? soruları aratıldı.

RECEP SARI ÖLDÜ MÜ?

Şahsiyet dizisindeki rolüyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Recep Sarı hayatını kaybetti. Oyuncunun acı haberini veren meslektaşı Zafer Algöz, "Sevgili sınıf arkadaşım, oyuncu Recep Sarı, az önce vefat etmiş. Başımız sağ olsun" dedi. Usta oyuncunun ölüm haberini ise meslektaşı Zafer Algöz verdi. Twitter hesabından Recep Sarı'nın kaybıyla ilgili paylaşım yapan Algöz, "Sevgili sınıf arkadaşım, oyuncu Recep Sarı, az önce vefat etmiş. Başımız sağ olsun arkadaşlar. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

RECEP SARI KİMDİR?

Recep Sarı, 20 Kasım 1963'te dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü 1986'da bitiren Sarı, aynı yıl İzmir Devlet Tiyatrosu'na 'Stajyer Sanatçı' olarak atandı Sarı, 1991'e kadar burada görev aldıktan sonra tekrar Ankara Devlet Tiyatrosu'na okul okuduğu şehre tayin oldu. 2004'te 'Dönme Dolap' adında bir tarihi eser kaçakçılığını konu alan bir oyun yazan Recep Sarı, 2008'de ise Foça'da çekilen 'Dalgakıran' adlı dizinin senaryosunu da kaleme aldı.

Recep Sarı; Bir Aşk Uğruna, Melek Apartmanı, Ne Seninle Ne Sensiz, Çocuklar Duymasın, Beni Affet, Yeşil Deniz ve Şahsiyet dizilerinin yanı sıra Yalancı ve Zincirbozan filmlerinde rol aldı.