Recep İvedik serisi bitti mi? FİNAL MİYDİ? Recep İvedik devam edecek mi?

Recep İvedik serisi bitti mi? Recep İvedik 7 filmi 9 Aralık'ta Disney+'ta izleyicisiyle buluşmuştu. Filmi izleyenler serinin devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladılar. Peki, Recep İvedik serisi bitti mi? Recep İvedik devam edecek mi? İşte detaylar...

RECEP İVEDİK SERİSİ BİTTİ Mİ?

Recep İvedik 8 çıkacak mı serinin devamı olacak mı henüz konu ile ilgili Recep İvedik karakterini canlandıran Şahan Gökbakar'dan veya film ekibinden bir açıklama gelmedi. Recep İvedik 8 ile ilgili detaylar geldiği sürece haberimizde yer alacaktır.

RECEP İVEDİK 7 KONUSU NEYDİ?

Şehir hayatından bunalarak köy hayatına gitmeye karar veren Recep İvedik'in maceraları ele alınıyor. Recep İvedik, şehir hayatının karmaşıklığından ve ekonomik koşullardan bunalmıştır ve çözümü en yakın arkadaşı Nurullah ile birlikte babaannesinden miras kalan köye gitmeye karar verir. Köyde sefa sürmeyi planlayan Recep İvedik, köyde ormanlara zarar verecek olan bir projenin olduğunu öğrenmesiyle beraber projeyi engellemeye karar verir.

RECEP İVEDİK 7 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VARDI?